Crystal Palace ar putea renunţa la mascotă, un vultur pleşuv, din cauza PETA

Oficialii clubului de fotbal Crystal Palace ar putea fi obligaţi să renunţe la mascota echipei, un vultur pleşuv, la insistenţele PETA, organizaţie care se ocupă cu protejarea drepturilor animalelor.

Un vultur pleşuv viu a fost prezent la toate meciurile jucate de Crystal Palace în ultimii 16 ani - Profimedia

Cei de la Crystal Palace sunt cunoscuţi drept "vulturii", au un vultur drept emblemă, iar din 2010 au început chiar să afişeze un vultur viu, la meciuri, drept mascotă.

Însă, reprezentanţii PETA insistă că un stadion luminos şi plin de oameni zgomotoşi nu este un mediu propice pentru un animal, chiar şi un vultur, şi solicită celor de la Crystal Palace să renunţe la ideea de a mai aduce un vultur pleşuv viu la meciuri.

Cei de la PETA consideră că în aceste circumstanţe chiar suporterii ar fi în pericol, vulturul putând ataca într-un moment în care atmosfera de pe stadion îl face să se simtă speriat, dezorientat şi cuprins de panică.