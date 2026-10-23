Darius Olaru, accidentare horror în Europa League 

Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a 3-a a grupei de Europa League, iar Royale Union SG, echipa mijlocaşului român Darius Olaru, s-a impus fără drept de apel, scor 4-0, în confruntarea cu formaţia israeliană Hapoel Beer Sheva.

Darius Olaru s-a accidentat în ultimul meci jucat de echipa sa de club, Royale Union SG, în Europa League - Profimedia

Aruncat în luptă încă din startul partidei, Darius Olaru a rezistat doar 30 de minute pe teren, mijlocaşul român fiind înlocuit încă din prima repriză, după ce a suferit o accidentare horror.

În timpul unui duel pentru balon, Olaru a fost lovit cu cotul în plină figură de tânărul mijlocaş israelian Niv Yehoshua. Fotbalistul lui Hapoel Beer Sheva a văzut cartonaşul galben, iar Olaru a fost înlocuit, după ce a primit îngrijiri medicale timp de mai multe minute.

Raul Florucz, atacant cu origini române, a deschis scorul în finalul primei reprize, din penalty. Interesant este că Florucz intrase şi el pe teren pe parcursul primei reprize, în locul lui Biondic, un alt fotbalist accidentat de la belgieni.

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După pauză, Royale Union SG a mai punctat prin Guilherme Smith, de două ori, şi Dylan Aquino.

În urma acestei victorii, Royale Union SG a ajuns pe locul 6 în clasamentul din Europa League, cu şase puncte din trei meciuri, în timp ce Hapoel Beer Sheva este abia pe locul 30, cu un punct din trei meciuri.