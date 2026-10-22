Doi tineri antrenori germani se bat pentru a o prelua pe Manchester United

Echipa engleză de fotbal Manchester United traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani, trupa antrenată de Michael Carrick ajungând la şapte meciuri consecutive fără victorie.

United nu a mai câştigat un meci din 10 septembrie, 4-0 cu modesta Sabah Baku, în Liga Campionilor, şi are o singură victorie şi în Premier League, un 5-2 cu o altă echipă modestă, Ipswich Town.

Aflată abia pe locul 13 în Premier League, după şapte etape, învinsă categoric de Como în Liga Campionilor, 1-4, şi eliminată, deja, şi din Cupa Ligii Angliei, 2-3, acasă, cu Brighton, Manchester United este pe punctul de a se despărţi de antrenorul Michael Carrick, într-o încercare disperată de a mai salva ceva din actualul sezon.

Pentru a o prelua pe United sunt vizaţi doi tineri antrenori germani. Este vorba despre Julian Nagelsmann, 39 de ani, fostul selecţioner al Germaniei, şi Fabian Hürzeler, 33 de ani, actualul antrenor al lui Brighton.

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Nagelsmann pare, la momentul actual, principalul favorit, având avantajul că este liber de contract. Nagelsmann ar fi, deja, la al 5-lea contract ca antrenor, după ce le-a mai condus pe Hoffenheim, RB Leipzig, Bayern Munchen şi naţionala Germaniei.

În schimb, Fabian Hürzeler are de partea sa avantajul că este mult mai familiarizat cu viaţa în Premier League şi ce înseamnă să conduci o echipă engleză. Hurzeler este de mai bine de doi ani antrenorul lui Brighton, iar înainte le-a mai pregătit pe Pipinsried şi St. Pauli.