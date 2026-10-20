Elina Svitolina, nou mesaj după despărţirea de Monfils: "Nu mai voiam să duc o viaţă în care nu eram fericită"

Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina şi francezul Gael Monfils sunt în plin proces de divorţ, după un mariaj care a durat aproximativ cinci ani.

Iniţial, Svitolina a postat un mesaj din care lăsa să se înţeleagă că divorţul a intervenit în special din cauza modului în care viziunea ei asupra vieţii a fost alterată de invazia Ucrainei de către Rusia.

Ulterior, jucătoarea de tenis a revenit cu un nou mesaj din care a lăsat să se înţeleagă că războiul din Ucraina este doar unul dintre factorii care a dus la ruptura dintre ea şi, deja, fostul jucător francez de tenis.

"Aş dori doar să aduc câteva clarificări la mesajul meu anterior, deoarece mi-am dat seama că nu toată lumea, în special publicul meu internaţional, a înţeles pe deplin ceea ce încercam să exprim. În acest mesaj am menţionat doar unul dintre motivele care mi-au influenţat decizia şi m-au determinat să reflectez asupra vieţii şi viitorului meu. Dar, în realitate, este vorba de mult mai mult decât atât, iar acest lucru nu a fost niciodată legat doar de un singur factor. Când trăieşti realitatea războiului de mai bine de patru ani şi jumătate, când treci prin atâtea situaţii diferite, emoţii şi momente dificile, ajungi în mod natural să priveşti viaţa altfel. Perspectiva noastră se schimbă, valorile şi priorităţile noastre evoluează, iar noi începem să înţelegem ce ne dorim cu adevărat de la viaţă. La un moment dat, mi-am dat seama pur şi simplu că nu mai voiam să duc o viaţă în care nu eram cu adevărat fericită. Şi, credeţi-mă, nu a fost deloc uşor să iau această decizie, dimpotrivă. Îl iubesc şi îl respect enorm pe soţul meu. Şi îl voi iubi şi îl voi aprecia mereu pentru persoana care este. Tocmai de aceea era atât de important pentru mine să fiu sinceră, atât cu el, cât şi cu mine însămi. Nu este întotdeauna posibil să explici în detaliu tot ce se ascunde în spatele unor decizii atât de personale şi dificile într-un singur mesaj. Şi, sincer, unele lucruri sunt pur şi simplu prea intime pentru a fi împărtăşite public. Acesta a fost şi rămâne punctul meu de vedere cu privire la anunţul privind sfârşitul căsniciei noastre, dar, după cum unii dintre voi aţi observat, cariera lui Gaël s-a încheiat brusc după ce el a luat decizia de a se retrage din cauza situaţiei noastre. Din păcate, au fost aduse numeroase acuzaţii la adresa lui, pe care nu le merita; de aceea am publicat împreună un comunicat. Sper doar că acest lucru vă va ajuta să înţelegeţi mai bine ce încercam să spun, dar vă rog să daţi dovadă de bunăvoinţă şi înţelegere: este o perioadă extrem de dificilă pentru amândoi în acest moment", a fost noul mesaj transmis de Elina Svitolina.