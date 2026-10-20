FC Liverpool caută soluţii pentru a-l repatria pe Trent Alexander-Arnold, de la Real Madrid 

Cedat de FC Liverpool la Real Madrid pentru numai 10 milioane de euro, pentru că se afla la final de contract, Trent Alexander-Arnold este aproape de o revenire neaşteptată pe Anfield, chiar dacă fanii l-au acuzat de trădare pentru că nu a dorit să prelungească, în 2025, acordul avut cu gruparea la care practic a crescut.

Trent Alexander-Arnold este nemulţumit de statutul său la Real Madrid - Profimedia

Fundaşul de 28 de ani nu a părut că se acomodează cu viaţa din Spania şi a bifat doar 41 de meciuri în aproape 16 luni petrecute pe Bernabeu, alternând partidele bune cu cele în care nu a fost folosit.

Jose Mourinho, antrenorul lui Real Madrid, a preferat să improvizeze la postul de fundaş dreapta cu Federico Valverde sau Eder Militao, astfel că Trent Alexander-Arnold este conştient de statul său la echipă şi şi-a anunţat apropiaţii că şi-ar dori să părăsească gruparea de pe Bernabeu într-una dintre următoarele două perioade de mercato.

În aceste condiţii există informaţii care arată că oficialii lui FC Liverpool urmăresc cu atenţia situaţia fundaşului englez şi sunt dispuşi să-l repatrieze, chiar dacă se aşteaptă ca afacerea să nu fie una tocmai ieftină, în condiţiile în care fotbalistul mai are contract cu Real Madrid până în vara lui 2031.

Articolul continuă după reclamă

Născut şi crescut la Liverpool, Trent Alexander-Arnold a petrecut 21 de ani în sânul FC Liverpool, activând la gruparea de pe Anfield încă de când avea doar şase ani. La nivel de seniori, fundaşul dreapta a bifat 354 de meciuri şi 23 de goluri pentru FC Liverpool.