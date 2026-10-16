FIFA modifică regulamentul disciplinar, după cazul Folarin Balogun de la Cupa Mondială 2026

Reprezentanţii Federaţiei Belgiene de Fotbal au anunţat că FIFA ia în calcul posibilitatea de a modifica regulamentul disciplinar, după ce, la Cupa Mondială 2026, cazul atacantului american Folarin Balogun a luat amploare.

Atunci, Balogun a încasat un cartonaş roşu şi ar fi trebuit să rateze meciul cu Belgia, din faza optimilor de finală, dar FIFA i-a "suspendat suspendarea", astfel că fotbalistul s-a aflat pe teren.

Preşedintele SUA, Donald Trump, susţinea, la momentul respectiv, că i-a cerut personal preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, să revizuiască sancţiunea, ceea ce a stârnit întrebări cu privire la independenţa procesului disciplinar.

În urma reuniunii Consiliului FIFA de joi, de la Zurich, s-a stabilit că forul mondial va revizui articolul 27 din Codul său disciplinar, care permite suspendarea implementării unei sancţiuni disciplinare în circumstanţe excepţionale.

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Modificarea propusă va fi supusă aprobării la următoarea reuniune a Consiliului FIFA de la Doha, pe 16 decembrie.