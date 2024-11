Pe circuitul brazilian, Lewis Hamilton a condus McLaren-ul cu care Senna, idolul său, a câştigat titlul în 1990. El a încheiat fluturând un steag brazilian. Totul în ovaţiile mulţimii. Pe contul său de Twitter, Lewis Hamilton a postat mai multe fotografii, cu mesajul: "Sempre por você, Ayrton Senna" ("Pentru totdeauna pentru tine, Ayrton Senna").

Ayrton Senna a decedat în timpul GP-ului din San Marino, în 1994, la vârsta de 34 de ani). Pilotul brazilian, unul dintre cei mai mari din istoria Formulei 1, a fost de trei ori campion mondial, în 1988, 1990 şi 1991.

