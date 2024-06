Formula 1. Pilotul francez Esteban Ocon va părăsi echipa Alpine la finele sezonului

"Alpine îi mulţumeşte lui Esteban pentru angajamentul faţă de echipă în ultimii cinci ani", a declarat directorul Alpine, Bruno Famin. "În această perioadă, am trăit împreună câteva momente fantastice, dintre care cel mai bun a fost Marele Premiu al Ungariei din 2021, cu o victorie memorabilă", a adăugat el.

În 2021, în Ungaria, Ocon a înregistrat prima sa victorie într-un Grand Prix

În 2021, în Ungaria, Ocon a înregistrat prima sa victorie într-un Grand Prix, de asemenea prima pentru echipa franceză. Pilotul francez în vârstă de 27 de ani a mai obţinut două podiumuri cu Alpine: la MP de la Sakhir în 2020 (locul 2), precum şi la MP de la Monaco în 2023 (locul 3).

"Am trăit momente grozave împreună, dar şi momente dificile, sunt foarte recunoscător tuturor membrilor echipei pentru aceste momente memorabile", a subliniat Esteban Ocon în comunicatul de presă. "Îmi voi anunţa planurile foarte curând, dar, între timp, sunt pe deplin concentrat pe ce am de făcut până la finele sezonului", a continuat el.

