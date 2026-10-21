Fostul internaţional Emmanuel Petit, nou mesaj dur la adresa protestatarilor din Franţa

Autorităţile din Franţa sunt în alertă maximă, din cauza mişcărilor de stradă din ultimele zile, însă există şi voci care nu fac decât să agite şi mai mult spiritele.

Una dintre aceste voci este reprezentată de fostul internaţional francez Emmanuel Petit, care nu ezită, sub nicio formă, să-i acuze pe protestatari de acţiunile din stradă.

Într-un nou mesaj transmis public, Petit a ţinut să precizeze că "m-aş duce acum pe străzi şi m-aş lua de toţi aceşti idioţi. Se pare că ei nu simt absolut nimic în legătură cu paşapoartele lor franceze. Sunt şi mai convins de faptul că ei urăsc Franţa".

Emmanuel Petit, 56 de ani, a evoluat de-a lungul timpului la echipe precum AS Monaco, Arsenal Londra, FC Barcelona sau Chelsea Londra şi a marcat şase goluri în 63 de selecţii la naţionala Franţei. A fost campion mondial şi campion european cu naţionala Franţei, campion al Franţei şi finalist al Cupei Cupelor, cu AS Monaco, sau campion al Angliei şi finalist al Cupei UEFA, cu Arsenal Londra.