Înfrângerea din Liga Campionilor a lăsat urme la Manchester United: "Poate tactica aleasă nu a fost potrivită"

Miercuri seara, într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri din etapa a III-a a grupei de Liga Campionilor, Como s-a impus categoric, 4-1, împotriva celor de la Manchester United.

A fost meciul în care a strălucit Nico Paz, puştiul-minune al italienilor, dar şi partida care a ridicat mari semne de întrebare în legătură cu tactica celor de la Manchester United.

De altfel, inclusiv Bruno Fernandes, căpitanul lui United, a recunoscut la finalul partidei că "poate tactica aleasă nu a fost potrivită".

Portughezul consideră că "este o decizie a staffului tehnic de a nu face un pressing om la om, lăsând uneori spaţiu în spate şi de a încerca să recuperăm mingea într-o primă fază, aşteptându-i pe adversari, practic, oferindu-le mingea. Uneori, când oferi prea mult posesia unor astfel de echipe, ele prind încredere. Au atât de mulţi jucători în spatele mingii, încât te obligă să alergi enorm, ceea ce duce la frustrare. Apoi, evident, când recuperezi mingea, devine mult mai dificil să pui în mişcare atât picioarele, cât şi mintea. Antrenorul şi stafful său trebuie să explice tactica aleasă, nu eu. Am spus doar că, în opinia mea, uneori trebuie să fim mai curajoşi sub presiune, să ne asumăm riscul de a face un presing foarte avansat şi de a-i pune pe adversari în dificultate, aşa cum au făcut ei cu noi".