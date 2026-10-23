Ionuţ Radu, o nouă evoluţie remarcabilă în tricoul lui Celta Vigo

Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu integralist, a câştigat, 2-1, meciul jucat împotriva celor de la Celtic Glasgow, joi seara, în deplasare, în etapa a 3-a a grupei de Europa League.

Ionuţ Radu a sărbătorit victoria din Scoţia alături de fanii lui Celta Vigo - Profimedia

Scoţienii au deschis scorul imediat după pauză, prin Mika Baur, iar Celta a întors rezultatul graţie a două goluri marcate de fundaşul Javier Rodriguez într-un interval de numai patru minute.

Ionuţ Radu a avut o nouă evoluţie remarcabilă în tricoul celor de la Celta Vigo. Portarul român a fost sigur în intervenţii, i-a oprit pe adversari în trei rânduri din drumul spre gol şi a fost notat cu 7 pentru prestaţia avută, fiind considerat unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

În urma acestei victorii, Celta Vigo ocupă locul 25 în clasamentul de Europa League, cu trei puncte din trei meciuri, în timp ce Celtic Glasgow este penultima, locul 35, pentru scoţieni fiind a treia înfrângere consecutivă în grupa de Europa League.