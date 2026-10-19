Istvan Kovacs, delegat la un meci de cinci stele în Liga Campionilor
Istvan Kovacs arbitrează meciul de Liga Campionilor dintre Real Madrid şi RB Leipzig - Profimedia
Marţi şi miercuri se joacă meciurile din etapa a 3-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar România va fi reprezentată, în această fază a competiţiei, de o brigadă de arbitri condusă la centru Istvan Kovacs.
Arbitrul de 42 de ani a fost trimis să conducă unul dintre derby-urile rundei, respectiv duelul dintre Real Madrid şi RB Leipzig.
Kovacs va fi asistat de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce arbitru de rezervă va fi chiar fratele său, Szabolcs Kovacs. Evoluţia lui Istvan Kovacs va fi supravegheată, din camera VAR, de polonezul Tomasz Kwiatkowski şi belgianul Bram Van Driessche.
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