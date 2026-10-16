Jucător sârb de tenis, suspendat pentru 24 de ani 

Reprezentanţii ITIA, Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului, au decis suspendarea pentru 24 de ani a jucătorului sârb de tenis Stefan Milicevic, sportiv de 29 de ani.

Un jucător sârb de tenis a fost suspendat pentru 24 de ani - Profimedia (imagine ilustrativă)

Decizia a venit după ce s-a stabilit că acesta a încălcat grav, în repetate rânduri, regulile anticorupţie care guvernează acest sport.

Milicevic, fost locul 1338 mondial, s-ar fi implicat activ în trucarea a şase meciuri pentru pariuri, el fiind implicat în mod direct în cinci dintre cele şase partide.

De asemenea, s-a stabilit că Milicevic ar fi încercat să mai trucheze şi alte meciuri, dar şi să recruteze jucători profesionişti care să se implice în mod direct în trucarea de meciuri pentru pariuri.

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Pe parcursul suspendării de 24 de ani, Milicevic nu are voie să joace tenis, să antreneze în circuitul profesionist sau să participe la evenimente organizate de World Tennis, WTA, ATP, etc.