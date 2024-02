Lewis Hamilton, după ce a semnat cu Ferrari: "Nu am vorbit cu nimeni. Totul s-a întâmplat rapid". Formula 1 se vede la Antena 1 şi Antena 3 CNN

La mai bine de o lună după ce a anunţat că va ajunge la Ferrari în 2025, Lewis Hamilton a povestit despre culisele deciziei sale în cadrul podcastului Back at Base pentru BBC. El explică în special că a făcut alegerea singur şi destul de repede, ajutat de relaţia sa apropiată cu Frédéric Vasseur, team managerul Scuderiei, cu care a lucrat la ART (GP2 Series) în 2006, informează news.ro. Antena este casa Formulei 1 în România pentru următorii 3 ani. Cele 24 de curse ale celui mai spectaculos sezon din istoria legendară a acestui sport vor fi transmise integral de posturile Antena şi platforma AntenaPLAY.

"Totul s-a întâmplat foarte repede", spune septuplul campion mondial. "Îl cunosc pe Fred de mult timp. În ceea ce mă priveşte, eram entuziasmat de noul an, dar nu ştiam cu adevărat ce îmi rezervă viitorul sau cât timp voi mai concura. M-am simţit foarte motivat şi entuziasmat de ideea de a continua să concurez. Oportunitatea s-a ivit şi m-am gândit că ar fi bine să mă gândesc la ea o vreme. Nu am avut prea mult timp să mă gândesc, a trebuit să-mi urmez instinctele şi am decis să profit de această oportunitate".

Hamilton nu s-a consultat cu nimeni în luarea deciziei

El continuă să confirme că a luat această decizie fără să se consulte cu cei mai apropiaţi prieteni. "Nu am spus nimănui", spune el, în ciuda faptului că şi-a prelungit contractul cu echipa germană în vara anului trecut. "Le-am spus părinţilor mei doar în ziua anunţului. Nimeni nu ştia despre asta. Am vrut cu adevărat să o fac pentru mine. Şi, în cele din urmă, a trebuit să găsesc ceea ce era mai bine pentru mine".

În cele din urmă, pentru Lewis Hamilton, plecarea la Ferrari a fost "cea mai grea decizie de luat". "Când am plecat de la McLaren, a fost o decizie foarte, foarte greu de luat, pentru că era ca şi cum ar fi fost familia mea", compară el după aceea. "A fost cu adevărat... Simţi că faci parte din familie şi când ţi-ai petrecut atât de mult timp din viaţă la Mercedes, când ai realizat atât de multe cu ei...".

