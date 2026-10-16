Lisandro Martinez, amendat de Manchester United chiar dacă şi-a cerut scuze pentru comentarii

Echipa engleză Manchester United a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie, după 0-2, în deplasare, cu Atletico Madrid, în Liga Campionilor, iar fundaşul argentinian Lisandro Martinez consideră că o mare parte din vină o au oficialii clubului.

Lisandro Martinez este de patru ani la Manchester United - Profimedia

Martinez le-a reproşat celor din club că nu au dat drumul la investiţii şi nu au făcut transferuri consistente, astfel că antrenorul Michael Carrick, aflat în pericol de a fi demis, este obligat să se bazeze pe un lot redus, din punct de vedere numeric.

Ulterior, argentinianul şi-a cerut scuze pentru ieşirea sa publică, precizând că "m-am întâlnit cu conducerea clubului şi cu antrenorul. A fost o discuţie pozitivă, în cadrul căreia am putut să ne împărtăşim părerile şi să vorbim deschis despre ceea ce s-a întâmplat după meciul de marţi. Toată lumea ştie că sunt o persoană pasională şi că trăiesc fotbalul cu mare intensitate. Frustrarea provocată de înfrângere m-a determinat să-mi exprim sentimentele într-un moment şi într-un loc care, probabil, nu au fost cele mai potrivite, iar pentru asta doresc să prezint scuze".

Cu toate acestea, există informaţii care arată că Martinez nu a scăpat de o amendă consistentă, iar pentru United se anunţă, în continuare, zile negre, în condiţiile în care trupa antrenată de Michael Carrick urmează să joace, în viitorul apropiat, cu Chelsea Londra, AS Roma sau FC Liverpool.