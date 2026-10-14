Lisandro Martinez, semnal de alarmă după înfrângerea lui Manchester United: "Avem nevoie de investiţii"

Echipa engleză Manchester United traversează o perioadă complicată, formaţia antrenată de Michael Carrick ajungând la cinci meciuri consecutive fără victorie, după ce a cedat, 0-2, pe terenul lui Atletico Madrid, în a II-a etapă din grupa de Liga Campionilor.

Impresia generală a fost că diferenţa putea fi şi mai mare, în condiţiile în care Atletico Madrid a încheiat meciul cu 58% posesie şi a jucat mai mult de un sfert de oră în superioritate numerică.

La finalul partidei de la Madrid, argentinianul Lisandro Martinez, fundaşul lui Manchester United şi unul dintre cei mai importanţi jucători din lotul englezilor, a pus perioada slabă a echipei în cârca celor din conducerea clubului, acuzând subţirimea lotului.

"Un joc foarte slab, foarte slab. Trebuie să mă controlez foarte mult, dar uneori este o proiecţie în oglindă a felului în care arată clubul nostru în acest moment. Am avut un sezon fantastic anul trecut, iar acum aşteptăm mai mult de la cei de la vârful clubului, să fie mai mulţi jucători care să creeze concurenţă, pentru că multe echipe aduc de asemenea mulţi jucători. Atletico este o echipă extraordinară, a meritat să câştige. Aştept mai multe investiţii, aştept mai mult de la directorul nostru tehnic. Trebuie să fim sinceri", a fost mesajul transmis de fundaşul argentinian.

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Pe de altă parte, Lisandro Martinez a ţinut să precizeze că jucătorii sunt alături de antrenorul Michael Carrick, spunând despre acesta că "face tot ceea ce poate mai bine cu ce are la dispoziţie".