Mark Allen, dezvăluiri la revenirea în snooker: "Am fost internat într-o clinică de sănătate mintală"

Nord-irlandezul Mark Allen, fost lider al clasamentului mondial de snooker, a revenit în circuit după o pauză de aproape şase luni în care a trecut prin momente extrem de dificile.

Sportivul de 40 de ani a recunoscut că a intrat în depresie după ce a fost eliminat în semifinalele Campionatului Mondial, în prima parte a anului, şi chiar că "am fost internat într-o clinică de sănătate mintală. Am petrecut ultimele 10 săptămâni într-o clinică de sănătate mintală".

Problemele lui Mark Allen au apărut după ce a ratat o lovitură decisivă în semifinala cu chinezul Wu Yize de la Campionatul Mondial. În cele din urmă, Allen a cedat în faţa chinezului, la Sheffield, 16-17, Wu Yize devenind chiar campion mondial, după ce a trecut, în marea finală, de englezul Shaun Murphy, 18-17.

Mark Allen recunoaşte că "am trecut prin momente cu adevărat întunecate. Pur şi simplu nu mai vedeam niciun viitor în nimic". Chiar dacă nu se declară complet refăcut, Allen susţine că "acum văd o lumină pe care înainte nu o puteam zări".

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Mark Allen a făcut demersurile necesare pentru a evolua, în această perioadă, la Open-ul Irlandei de Nord, de la Belfast, şi spune că a recurs la acest gest "pentru că datoram asta familiei mele şi în special fiicei mele. Să mai vadă o dată jucând, chiar dacă poate este pentru ultima oară".

Mark Allen a părăsit Open-ul Irlandei de Nord încă din primul tur, 2-4 cu Jordan Brown, bunul său prieten, şi rămâne de văzut dacă sportivul de 40 de ani mai găseşte forţa necesară pentru a-şi continua povestea în circuitul mondial de snooker.