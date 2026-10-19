Mesajul transmis de Elina Svitolina, după ce a anunţat că divorţează de Gael Monfils 

Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina şi francezul Gael Monfils au anunţat că divorţează, punând capăt unei căsnicii care a durat ceva mai mult de cinci ani.

Elina Svitolina şi Gael Monfils divorţează după un mariaj care a durat mai mult de cinci ani - Profimedia

Cei doi au format o relaţie cu suişuri şi coborâşuri, însă, în cele din urmă, au decis să-şi unească destinele în vara lui 2021 şi chiar au un copil împreună, micuţa Skai născându-se în octombrie 2022.

"Este cel mai dificil lucru pe care a trebuit vreodată să-l împărtăşesc. Toată lumea ştie cât de mult înseamnă Ucraina pentru mine. Lucrul despre care am vorbit rar este impactul pe care acest război l-a avut asupra mea, în adâncul sufletului meu. Anul trecut v-am spus că a trebuit să mă îndepărtez de terenurile de tenis, pentru că nu eram în starea de spirit potrivită. Astăzi, doresc să mă deschid puţin mai mult. Ceea ce nu aţi văzut sunt nopţile nedormite, îndoielile şi sentimentul că mă pierd puţin câte puţin. Gaël a văzut totul. Nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Am luptat împreună mult timp, cu toate forţele noastre. Dar unele bătălii se dau în adâncul sufletului, şi nicio iubire, oricât de mare ar fi, nu le poate câştiga în locul nostru. Cu timpul, am înţeles că trebuia să-mi regăsesc drumul spre mine însămi şi că nu puteam face asta în cadrul căsniciei noastre. Este cel mai greu adevăr pe care a trebuit vreodată să-l accept şi cel mai greu lucru pe care a trebuit vreodată să-l spun persoanei pe care o iubesc. Vă rog să credeţi că nu este nimeni de vină aici. Sunt doar două persoane care s-au iubit profund şi o poveste care îşi schimbă forma. Împreună, ne-am construit o viaţă minunată şi am primit cel mai preţios dar cu putinţă: fiica noastră, Skai. Skai va fi întotdeauna pe primul loc. Căsnicia noastră se apropie de sfârşit, dar nu şi familia noastră. Vom rămâne întotdeauna părinţii ei, unul lângă celălalt, în fiecare etapă a vieţii ei", a fost mesajul tulburător transmis de jucătoarea de tenis care în această săptămână ocupă locul 6 în ierarhia WTA.

Decizia celor doi vine la puţin timp după ce Gael Monfils (40 de ani) şi-a anunţat retragerea din activitate, în ciuda invitaţiilor primite de a mai participa la diferite turnee spre finalul actualului sezon. Monfils a decis să spună "stop" în condiţiile în care ultimul turneu la care reuşise să joace mai mult de două meciuri a fost turneul de la Miami, din martie 2025.