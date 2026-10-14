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Naţionala de fotbal a României, eliminată din preliminariile Campionatului Mondial

Naţionala feminină de fotbal a României a fost surclasată de Norvegia Naţionala feminină de fotbal a României a fost surclasată de Norvegia - Profimedia
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| Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.10.2026, 14:23 | Modificat la 14.10.2026, 14:26

Naţionala feminină de fotbal a României a fost eliminată din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2027.

Deşi au câştigat iniţial o grupă cu Moldova şi Cipru, România nu a avut nicio şansă în dubla cu Norvegia din primul tur al play-off-ului.

După ce a cedat acasă, 0-2, "tricolorele" au eşuat lamentabil în Norvegia, unde au pierdut la scor, 0-6, la capătul unui meci dominat de gazde într-o manieră copioasă.

Norvegia a încheiat meciul cu 83% posesie şi 16-0 la şuturi pe poartă, semn că diferenţa de scor putea fi mult mai mare.

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