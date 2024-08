Novak Djokovic, discurs emoționant după ce a câștigat aurul olimpic: E cel mai mare succes al carierei

Djokovic, în vârstă de 37 de ani, l-a învins în două seturi, ambele câştigate la tiebreak, 7-6 (7/3), 7-6 (7/2), pe spaniolul Carlos Alcaraz în finala olimpică desfăşurată pe zgura de la Roland Garros. "Mi-am atins toate obiectivele, dar iubesc acest sport şi nu-l practic doar pentru a câştiga, îl practic pentru că îmi place să concurez, să mă antrenez, să-mi îmbunătăţesc nivelul. Acest sport mi-a dat totul şi vreau să-i returnez cu sacrificiu", a spus sârbul, adăugând că se antrenează "la fel de mult ca un tânăr care abia a început".

Djokovic a insistat că aurul olimpic l-a ocolit până acum şi a asigurat că obţinerea lui "a fost cel mai dificil obstacol" şi un obiectiv la care visa ''de ani de zile". "Mi-a rezistat, am luat bronzul la primele mele Jocuri şi nu l-am putut câştiga la următoarele trei ediţii. Fiind aici, la 37 de ani, împotriva unuia dintre cei mai buni rivali din lume, care tocmai a câştigat turneul de la Roland Garros, care are un tenis de o calitate enormă, face ca acesta să fie cel mai mare succes al carierei mele", a precizat el.

Novak Djokovic, deţinătorul recordului de trofee de Mare Şlem (24), a dezvăluit, totodată că la finalul turneului olimpic "i-a mulţumit lui Dumnezeu"' pentru că i-a dăruit atâtea succese. "Nole" a subliniat că a concura pentru ţara sa "este cel mai mare lucru pe care îl poate face un sportiv", iar "purtarea drapelului sârb motivează mai mult decât orice altceva".

Sârbul a precizat că această victorie de la Paris vine "într-un an foarte ciudat", în care nu a câştigat niciun turneu, dar a asigurat că Jocurile au reprezentat "prioritatea" sa, pentru că a fost "'ultima oportunitate" de a deveni campion olimpic.

Djokovic, cel mai vârstnic jucător care a câştigat titlul olimpic

"Am pregătit totul pentru a fi la cel mai bun nivel al meu în aceste săptămâni. Accidentarea de la Roland Garros m-a perturbat puţin, dar am reuşit să revin la Wimbledon şi să ajung în finală, unde Alcaraz m-a învins pe merit", a menţionat el. "Dar acel turneu mi-a dat încredere în jocul meu şi în fizicul meu şi ştiam că voi fi un alt jucător aici. Cred că pierderea finalei de la Wimbledon m-a ajutat astăzi, mi-a dat încredere, mi-a spus că e imposibil să fac mai rău decât acolo'', a adăugat sârbul.

Novak Djokovic este mai vârstnic jucător care a câştigat titlul olimpic la simplu de când tenisul a revenit la Jocurile Olimpice, în 1988, reuşind această performanţă la doar 21 de zile după ce a fost învins de Alcaraz în finala Grand Slam-ului de la Wimbledon şi la două luni după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la genunchi.

"Când m-am calificat în finală, am simţit o mare uşurare, pentru că acesta este obstacolul pe care nu am reuşit să-l depăşesc (la Jocurile Olimpice). Am sărbătorit ca şi cum aş fi câştigat turneul. Dar bineînţeles că îmi doream aurul şi ştiam că va trebui să urc pe cel mai înalt munte care există în acest moment jucând împotriva lui Alcaraz", a spus Djokovic, care a salvat opt puncte de break în timpul unui meci de o calitate şi o intensitate uimitoare.

"Nu cred că am jucat vreodată, poate de câteva ori în viaţa mea, la un nivel atât de mare timp de trei ore pentru doar două seturi", a precizat sârbul, care a ţinut să-i transmită felicitări lui Alcaraz " pentru un turneu grozav" şi "un mare spirit de luptă",

