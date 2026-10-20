Oficialii UEFA, întrebări la foc automat pentru şeful FIFA

Acuzat din toate părţile că vrea să pervertească fotbalul, Gianni Infantino, şeful FIFA, a solicitat să primească în scris eventualele întrebări ale celor care vor lămuriri în legătură cu ultimele evenimente din fotbal.

Gianni Infantino, şeful FIFA, este atacat din toate părţile după ce a încercat să privatizeze Cupa Mondială de fotbal - Profimedia

Iar cei de la UEFA, printre principalii contestatari ai lui Infantino, după ce acesta a vrut să privatizeze Cupa Mondială de fotbal, nu au stat deloc pe gânduri. Au pregătit un set de 42 de întrebări-cheie la care şeful FIFA ar urma să răspundă la următoarea şedinţă a Consiliului FIFA, în decembrie.

Oficialii UEFA vor să afle, printre altele, detalii despre ce i-a motivat pe cei de la FIFA să anuleze, practic, cartonaşul roşu încasat de atacantul american Folarin Balogun la Cupa Mondială 2026, despre implicarea preşedintelui american Donald Trump în cele mai importante decizii luate de FIFA, dar mai ales despre FIFA Forward Enterprise, proiectul prin care Gianni Infantino ar fi căutat să privatizeze Cupa Mondială de fotbal.