PAOK – Panathinaikos 4-1. Echipa lui Răzvan Lucescu este pe primul loc şi poate deveni campioană după ultima etapă

Meciul dintre PAOK şi Panathinaikos din penultima etapă din Superliga Greciei a fost transmis exclusiv în AntenaPLAY.

Au fost două derby-uri în Grecia, în această etapă a 9-a din play-off, penultima a campionatului. Olympiacos Pireu a dispus cu 2-0 de AEK, ajutând astfel, de la distanţă, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic.

Echipa lui Răzvan Lucescu e pe primul loc în Grecia, cu o etapă înainte de final

Românul şi elevii săi aveau nevoie de victorie cu Panathinaikos pentru a rămâne la mâna lor în lupta pentru titlu. Şi deşi Răzvan a fost nevoit să recurgă la schimbări încă din minutul 19, după accidentarea lui Thomas Murg, gazdele au deschis scorul în minutul 37, prin Taison. După 1-0 la pauză, Lucescu jr a schimbat inspirat în minutul 66, când l-a scos pe autorul golului, Taison, petru a-l introduce pe Andrija Zivkovic.

Iar sârbul a majorat diferenţa de pe tabelă în minutul 72. Alexander Jeremejeff i-a readus pe oaspeţi în joc, marcând în minutul 78, însă Veirinha, în minutul 89, şi Zivkovic în minutul 90+2, au stabilit rezultatul final. Victorie cu 4-1 pentru PAOK, care este lider în clasament, înaintea ultimei etape, cu 77 de puncte. Pe locul secund se află AEK Atena, cu 75 de puncte.

În ultima etapă, decisivă pentru titlu, PAOK dispută derby-ul oraşului Salonic, în deplasare, la Aris, în timp ce AEK joacă acasă, cu Lamia.

