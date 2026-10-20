Pedepse aspre pentru egiptenii care au contestat arbitrajul dupa înfrângerea cu Argentina de la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Egiptului a fost una dintre revelaţiile Cupei Mondiale 2026, competiţie pe care a părăsit-o în faza optimilor de finală, după 2-3 cu Argentina, formaţie care, la momentul respectiv, era campioană mondială en-titre.

Hossam Hassan acuză că Argentina l-a eliminat de la Cupa Mondială 2026 cu ajutorul arbitrilor - Profimedia

Egiptenii au avut 2-0, goluri Ibrahim şi Ziko, dar Argentina a întors rezultatul în ultimul sfert de oră, graţie golurilor marcate de Romero, Messi şi Enzo Fernandez.

La finalul partidei, egiptenii au contestat vehement arbitrajul brigăzii conduse de francezul François Letexier, acuzând că s-au făcut toate jocurile pentru ca Argentina să meargă în sferturi.

La circa trei luni de la meciul respectiv, a venit şi nota de plată pentru egipteni. Hossam Hassan, selecţionerul Egiptului, a fost suspendat pentru trei meciuri, Ibrahim Hassan, directorul echipei naţionale, a fost suspendat, de asemenea, pentru trei meciuri, în timp ce atacantul Mostafa Ziko a primit o suspendare de cinci meciuri.