Reacţia lui Cristi Chivu, după ce Inter a pierdut, din nou, în Liga Campionilor: "Îmi asum responsabilitatea"

Internazionale Milano, campioana en-titre a Italiei, a suferit, marţi seara, a doua înfrângere consecutivă din actualul sezon al Ligii Campionilor la fotbal.

După 1-2 în deplasare, cu Real Madrid, Interul lui Cristi Chivu a cedat şi pe teren propriu, 3-4 cu FC Bruges, la capătul unui meci în care a strălucit Nicolo Tresoldi, fotbalist născut în Italia, crescut în Germania şi care a reuşit un hattrick pentru gruparea belgiană.

Pus sub presiune din cauza rezultatelor negative din cea mai importantă competiţie europeană inter-cluburi, Cristian Chivu a transmis, după înfrângerea cu FC Bruges, că: "Suntem conştienţi de ceea ce nu merge. Îmi asum primul responsabilitatea. Am avut prea multă frustrare şi agitaţie, aşa că ne-am pierdut echilibrul. Nu reuşesc să găsesc echilibrul potrivit în anumite meciuri".