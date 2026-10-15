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Reacţia lui Vinicius, suspendat pentru că a tras un adversar de păr. Ratează derby-ul cu Barcelona

Vinicius a fost suspendat pentru că a tras un adversar de păr Vinicius a fost suspendat pentru că a tras un adversar de păr - Profimedia
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| Timp citire: 2 minute
Publicat la 15.10.2026, 14:43 | Modificat la 15.10.2026, 14:48

Brazilianul Vinicius, vedeta lui Real Madrid, este implicat din nou într-un scandal monstru, după ce a fost suspendat patru etape în Primera Division.

Vinicius a fost eliminat în meciul Real Madrid - Villarreal, 1-0. Eliminarea a survenit în minutul 73, într-un moment în care echipa sa se afla deja în avantaj.

Vinicius a făcut 2-0 la faza respectivă, dar golul a fost anulat, în urma intervenţiei arbitrului video. S-a stabilit că brazilianul şi-a tras un adversar de păr în timpul fazei, astfel că atacantul nu numai că a rămas fără golul marcat, dar a şi fost eliminat.

Pentru că a protestat în mod vehement la adresa arbitrului, brazilianul a încasat nu mai puţin de patru etape de suspendare, astfel că ratează inclusiv derby-ul cu FC Barcelona din 25 octombrie, din deplasare.

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Înştiinţat despre suspendarea încasată chiar înainte de meciul pe care Real Madrid l-a jucat împotriva celor de la AS Roma, în deplasare, în Liga Campionilor, Vinicius a comentat în termeni duri întreaga situaţie.

"Regula este nouă, nu ni s-a spus nimic, dar, până la urmă, un cartonaș roșu pentru mine e foarte ușor de acordat. Întotdeauna mi-am păstrat calmul. Sunt faultat aproape încontinuu și tot eu primesc cartonaşe. Au avut toată ziua la dispoziție să comunice sancțiunea și exact când am ajuns pe stadion, mi-au dat mesajul. Nu înțeleg de ce", a fost mesajul transmis de Vinicius, conform presei spaniole.

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