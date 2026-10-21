Real Madrid, plângeri împotriva cluburilor din Anglia. Vrea compensaţii de zeci de milioane de euro

Oficialii clubului de fotbal Real Madrid ar fi depus plângeri împotriva a şase cluburi din Premier League, pe care le acuză că s-au retras prematur din proiectul intitulat Super Liga Europei, competiţia europeană intercluburi pe care echipele de top ar fi dorit să o lanseze în urmă cu mai mulţi ani, ca o alternativă la Liga Campionilor.

Florentino Perez, şeful lui Real Madrid, vrea să obţină zeci de milioane de euro de la cluburile din Premier League - Profimedia

Reprezentanţii a 12 cluburi au lansat, în 2021, ideea proiectului intitulat Super Liga Europei. Erau implicaţi în acţiune oficiali de la Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Torino, AC Milan, Internazionale Milano, Atletico Madrid, Arsenal Londra, Chelsea Londra, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United şi Tottenham Hotspur.

Ulterior, echipele s-au retras pe rând din proiect, la presiunile UEFA şi ale altor instituţii implicate în fotbalul european, astfel că, în cele din urmă, Real Madrid, FC Barcelona şi Juventus Torino au rămas cu o pagubă totală de zeci de milioane de euro, respectiv sumele cheltuite iniţial pentru demararea proiectului.

La mai mult de cinci ani de la momentul respectiv, cei de la Real Madrid au depus plângeri împotriva celor şase cluburi din Anglia, în speranţa că vor recupera măcar o parte din sumele investite în European Super League Company, compania holding din spatele Super Liga Europei.

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Jurnaliştii de la The Athletic susţin că cei de la Real Madrid ar putea obţine compensaţii de până la 80 de milioane de euro, în cazul în care demersurile lor vor avea câştig de cauză.

Ulterior demarării proiectului, toate părţile implicate în poveste au semnat un acord prin care UEFA să se asigure că nu va mai exista o astfel de intenţie, de organizare a unei competiţii private care să perturbe calendarul de meciuri gândit de UEFA.