Rezultate Conference League: Ajax a câştigat derby-ul serii cu Atalanta 

Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a 2-a a grupei de Conference League, iar Ajax Amsterdam a câştigat derby-ul rundei, 2-0 cu Atalanta Bergamo.

Victoria olandezilor a venit pe final şi a fost obţinută în special graţie inspiraţiei antrenorului spaniol Michel. Acesta l-a aruncat în luptă, în minutul 66, pe Tolu Arokodare, iar atacantul nigerian a rezolvat soarta meciului cu un gol şi o pasă de gol pentru reuşita lui Abdellah Ouazane, mijlocaş marocan de 17 ani introdus şi el pe parcursul reprizei secunde.

În celelalte meciuri din etapa a 2-a a grupei de Conference League s-au înregistrat următoarele rezultate: Kairat Almaty - Panathinaikos Atena 1-5, Steaua Roşie Belgrad - FC Copenhaga 2-2, Getafe - Lugano 2-5, Iberia - Mjallby 1-1, Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3, Jablonec - Brighton 0-0, Kauno Zalgiris - Brann Bergen 1-4, Nordsjaelland - ŢSKA Sofia 2-2, Pafos - FC Riga 1-1, Trabzonspor - Hearts 2-0, Aarhus - Egnatia 1-1, Borac Banja Luka - KuPS Kuopio 2-0, Sporting Braga - Gent 2-0, Lincoln Red Imps - Twente Enschede 1-4, Midtjylland - St. Trond 0-1, AS Monaco - SC Freiburg 3-0, Thun - Hajduk Split 0-1.