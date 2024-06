Roland Garros 2024. Cum explică Aryna Sabalenka eşecul cu Mirra Andreeva: "Am fost foarte bolnavă"

Vizibil afectată de crampe la stomac în timpul meciului, belarusa a vorbit ulterior cu organizatorii despre starea sa. „Am avut câteva probleme fizice astăzi (miercuri), am fost foarte bolnavă în ultimele zile, am avut o gastroenterită şi nu a fost uşor”, a explicat numărul 2 mondial, care nu s-a gândit să abandoneze în ciuda problemelor de sănătate.

Declaraţia Arynei Sabalenka

„Întotdeauna fac tot ce pot pentru a lupta până la capăt. Trebuia să încerc şi speram ca în cele din urmă să găsesc o cale şi să mă simt un pic mai bine. Am luptat şi am făcut tot ce am putut pentru a continua. Mirra este o jucătoare grozavă", a spus Sabalenka.

Rusoaica Mirra Andreeva, în vârstă de 17 ani, a scris istorie la Roland Garros, miercuri, prin victoria cu 6-7(5), 6-4, 6-4, în faţa numărului 2 mondial şi campioanei de la Australian Open, Arina Sabalenka, ea devenind cea mai tânără semifinalistă de grand slam din ultimele aproape trei decenii.

