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Săptămână de coşmar pentru echipa feminină de handbal CSM Bucureşti 

CSM Bucureşti traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani CSM Bucureşti traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani - Profimedia
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| Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.10.2026, 16:46 | Modificat la 19.10.2026, 16:49

CSM Bucureşti, vicecampioana României la handbal feminin, a suferit, duminică, a treia înfrângere în şase meciuri jucate în Liga Campionilor.

"Tigroaicele" porneau favorite în duelul cu norvegienele de la Sola, de pe teren propriu, dar au evoluat lamentabil şi au cedat la scor, 22-30, la capătul unui meci în care oaspetele au fost în permanenţă în avantaj.

Eşecul pune în pericol inclusiv şansele CSM-ului de a ajunge măcar în play-off-ul pentru sferturi, echipa ocupând, după şase etape, locul 5 într-o grupă din care mai fac parte Ferencvaros, Esbjerg, Brest, Borussia Dortmund, Krim şi Buducnost.

A fost al doilea pas greşit făcut de CSM Bucureşti în doar câteva zile. La mijlocul săptămânii trecute, trupa antrenată de Bojana Popovic s-a împiedicat şi în campionat, 32-32 la Baia Mare, pe terenul unei echipe mult mai slab cotate, semn că în sânul echipei bucureştene sunt probleme care trebuie rezolvate urgent.

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