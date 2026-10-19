Săptămână de coşmar pentru echipa feminină de handbal CSM Bucureşti 

CSM Bucureşti, vicecampioana României la handbal feminin, a suferit, duminică, a treia înfrângere în şase meciuri jucate în Liga Campionilor.

CSM Bucureşti traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani - Profimedia

"Tigroaicele" porneau favorite în duelul cu norvegienele de la Sola, de pe teren propriu, dar au evoluat lamentabil şi au cedat la scor, 22-30, la capătul unui meci în care oaspetele au fost în permanenţă în avantaj.

Eşecul pune în pericol inclusiv şansele CSM-ului de a ajunge măcar în play-off-ul pentru sferturi, echipa ocupând, după şase etape, locul 5 într-o grupă din care mai fac parte Ferencvaros, Esbjerg, Brest, Borussia Dortmund, Krim şi Buducnost.

A fost al doilea pas greşit făcut de CSM Bucureşti în doar câteva zile. La mijlocul săptămânii trecute, trupa antrenată de Bojana Popovic s-a împiedicat şi în campionat, 32-32 la Baia Mare, pe terenul unei echipe mult mai slab cotate, semn că în sânul echipei bucureştene sunt probleme care trebuie rezolvate urgent.