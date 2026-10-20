Scenariile imaginate în cazul Manchester City. Vicecampioana Angliei nu pare că scapă de retrogradare

Oficialii clubului de fotbal Manchester City au fost găsiţi vinovaţi de comiterea unui număr record de încălcări ale regulilor financiare ale Premier League, încălcări comise în perioada 2009-2018.

Reprezentanţii Premier League sunt convinşi că, astfel, cei de la Manchester City au comis, practic, o fraudă de circa un miliard de euro şi au obţinut numeroase avantaje sportive prin achiziţionarea unui număr mare de jucători de top, deşi nu ar fi avut voie să investească banii respectivi.

Cei de la Manchester City au contestat decizia, iar un verdict final în acest caz este aşteptat pentru începutul anului viitor.

Însă, jurnaliştii englezi fac, deja, diferite scenarii, în cazul în care se va menţine decizia conform căreia cei de la Manchester City sunt vinovaţi.

Articolul continuă după reclamă

Englezii se aşteaptă ca, cel mai probabil, echipa antrenată la momentul actual de Enzo Maresca să încaseze două depunctări consecutive, astfel încât să retrogradeze la finalul actualului sezon, fără a fi perturbat programul de meciuri, şi să nu poată promova după doar un sezon petrecut în Championship.

Există, însă, şi scenariul conform căruia Manchester City ar urma să fie retrogradată direct în Liga a IV-a engleză, cel mai jos nivel al EFL (English Football League), practic ultima divizie engleză în care se practică un fotbal profesionist.