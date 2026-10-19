Şeful La Liga continuă războiul cu cei de la Real Madrid 

Real Madrid a obţinut, duminică seara, o victorie clară în La Liga, 4-1, pe teren propriu, cu FC Sevilla, meci contând pentru etapa a 9-a.

Javier Tebas, şeful La Liga, luat la ţintă de fanii lui Real Madrid - Profimedia

Mbappe, de două ori, Arda Guler şi Diomande au marcat pentru gazde, în timp ce Manuel Bueno a înscris golul de onoare al oaspeţilor.

Partida a fost umbrită de reacţiile fanilor lui Real Madrid, care continuă să-i acuze pe Javier Tebas, preşedintele La Liga, şi pe José María Enríquez Negreira, fost vicepreşedinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor, de uneltiri împotriva Realului şi în favoarea marii rivale, FC Barcelona.

Culmea, reacţiile fanilor lui Real Madrid au venit pe parcursul unui meci în care Arda Guler, starul lui Real Madrid, ar fi putut fi eliminat în minutul 23, pentru lovirea unui adversar.

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Vizat în mod direct de acuzaţiile celor de la Real Madrid, Javier Tebas, şeful La Liga, nu se lasă mai prejos şi acuză "o iresponsabilitate flagrantă" din partea celor de la Real Madrid.

Mai mult, şeful La Liga acuză că a primit ameninţări de genul "o să-i aţâţ pe toţi suporterii Real Madrid împotriva ta şi nu vei mai putea să te plimbi pe stradă".

Tebas consideră că întreaga poveste se bazează pe un mecanism amplu al oficialilor clubului de a distrage atenţia de la unele evoluţii neconvingătoare ale echipei antrenate de Jose Mourinho.