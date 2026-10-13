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Sorana Cîrstea, eliminată prematur de la Wuhan. A servit pentru meci, dar ţipetele fanilor au scos-o din ritm

Sorana Cîrstea, eliminată prematur de la Wuhan Sorana Cîrstea, eliminată prematur de la Wuhan - Profimedia
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Publicat la 13.10.2026, 11:56 | Modificat la 13.10.2026, 11:58

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 16 mondial şi favorită 12 la Wuhan (China), a fost eliminată încă din primul tur al competiţiei dotate cu premii în valoare totală de peste patru milioane de dolari.

Sorana a controlat total meciul cu Hanyu Guo, din China, locul 240 mondial, jucătoare care a ajuns pe tabloul principal de la Wuhan doar graţie unui wild-card.

Sportiva noastră a condus cu 6-1, 4-0 şi a servit pentru meci la 6-1, 6-5, moment în care a început să fie deranjată de ţipetele unor fani din tribune. Chiar şi aşa, Sorana a reuşit să-şi procure trei mingi de meci în tie-break-ul setului 2, dar nu a reuşit să pună capăt disputei, incidentele provocate de fani scoţând-o, practic, din joc.

În cele din urmă, Sorana a cedat iniţiativa şi a pierdut partida, 6-1, 6-7, 5-7, astfel că rămâne cu 18.300 de dolari şi 10 puncte WTA.

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