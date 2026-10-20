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Sportivele române au ratat toate finalele de la Campionatul Mondial de gimnastică

România, evoluţie dezamăgitoare la Campionatul Mondial de gimnastică România, evoluţie dezamăgitoare la Campionatul Mondial de gimnastică - Facebook/ Federația Română de Gimnastică﻿
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Publicat la 20.10.2026, 14:52 | Modificat la 20.10.2026, 14:55

În ciuda unor evoluţii remarcabile în calificări, sportivele din România au ratat toate finalele de la Campionatul Mondial de gimnastică, competiţie care se desfăşoară în aceste zile la Rotterdam (Olanda).

Dacă la echipe s-a mai ratat accederea în ultimul act, este pentru prima dată în istorie când sportivele din România nu reuşesc să prindă nici măcar o finală în competiţia individuală sau pe aparate.

Conform news.ro, echipa României a adunat 151,996 puncte şi a ocupat locul 19 în clasamentul pe echipe, în timp ce Alexia Blănaru, cu 50,132 puncte, a ocupat locul 52 la individual-compus.

Sursa amintită precizează că România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 11 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la Campionatul Mondial de la Glasgow (Scoţia).

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