Sportivele române, evoluţii remarcabile în calificările de la Campionatul Mondial 

La Rotterdam, Olanda, are loc, în această perioadă, o nouă ediţie a Campionatului Mondial de gimnastică artistică, competiţie la care România este reprezentată de mai multe sportive.

Reprezentantele României la Campionatul Mondial de gimnastică - Facebook/ Federația Română de Gimnastică﻿

În calificări au strălucit Alexia Blănaru şi Sabrina Maneca-Voinea. Prima a obţinut 13,666 puncte la sărituri, în timp ce a doua a obţinut 13,633 puncte la acelaşi aparat.

Peste 13 puncte au mai obţinut şi Ariana Cotu, la paralele, sau Anamaria Mihăescu, la sărituri.

În calificările masculine, Nicholas Ţarcă, singurul reprezentant al României, a obţinut un total de 73,099 puncte, rezultat care l-a clasat abia pe locul 80 în clasamentul de la individual-compus.