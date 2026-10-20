Tottenham, prima victorie în noul sezon de Premier League

Tottenham Hotspur, una dintre echipele cu pretenţii din Premier League, a avut nevoie de şapte etape pentru a-şi asigura prima victorie în sezonul 2026-2027.

După trei egaluri şi trei înfrângeri în primele şase etape, Tottenham a trebuit să înfrunte o altă echipă aflată în suferinţă pentru a bifa primul succes stagional.

Trupa antrenată de Roberto De Zerbi s-a impus, scor 3-1, în confruntarea cu Coventry City. Au marcat Maddison, Marmoush şi Ben Davies, respectiv Rudoni.

Tottenham a controlat clar duelul, având aproape în permanenţă peste 70% posesie, dar s-a apropiat rar de poarta adversă, reuşind să cadreze doar cinci şuturi.

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Chiar şi cu acest succes, Tottenham nu reuşeşte să se desprindă de zona fierbinte a clasamentului. Londonezii sunt pe 16, cu şase puncte, şi au doar un punct peste Fulham, formaţie aflată pe locul 18, primul retrogradabil.

Pe lângă că este prima victorie stagională pentru Tottenham este şi primul succes obţinut după aproape două luni. Trupa lui De Zerbi a mai câştigat un singur meci în sezonul 2026-2027, 5-1 cu Charlton, pe 26 august, în Cupa Ligii Angliei.