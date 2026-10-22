Un culturist a murit în timpul unei competiţii, chiar înainte să împlinească 34 de ani

Este doliu în lumea sportului, după ce un culturist britanic a murit la sfârşitul săptămânii trecute, cu doar o zi înainte de a împlini 34 de ani.

Mateusz Chmura a murit chiar în timpul unei competiţii de profil desfăşurate la Birmingham. Sportivul s-a prăbuşit subit pe scenă, chiar în momentul în care executa diferite poziţii pentru a-şi expune trupul lucrat intens.

Autorităţile locale au demarat o anchetă, dar până acum nu a fost dezvăluită cauza decesului.

Imediat în mediul online a apărut o campanie de strângere de fonduri în amintirea sportivului decedat, dar, conform news.ro, soţia acestuia a ţinut să precizeze că nu are nimic de a face cu demersul respectiv şi nu îşi doreşte ca "cineva să piardă banii pe care i-a câştigat cu greu pentru că încearcă să ne ajute în această perioadă dificilă".