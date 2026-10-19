Universitatea Craiova, victorie de moral înainte de deplasarea din Andorra

Duminică seara, într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri din etapa a 12-a a Superligii de fotbal, Universitatea Craiova s-a impus fără emoţii, scor 2-0, împotriva celor de la Farul Constanţa.

Universitatea Craiova are şase victorii şi două egaluri în ultimele opt meciuri oficiale - Profimedia

Partida a fost la discreţia oltenilor, chiar dacă portughezul Filipe Coelho a menajat mai mulţi jucători precum Al Hamlawi, Baiaram, Bancu, Screciu sau Cicâldău, toţi introduşi pe teren abia după pauză.

Elisor şi Romanchuk au marcat pentru Universitatea, însă diferenţa de scor putea fi şi mai mare, în condiţiile în care oltenii au încheiat meciul cu 7-2 la şuturi pe poartă.

Universitatea şi-a obţinut, astfel, moralul ridicat de care avea nevoie înaintea unui nou meci jucat în Conference League. Joi, 22 octombrie, de la 19.45, ora României, campioana României la fotbal joacă în deplasare, pe terenul celor de la Inter Escaldes, într-un meci care contează pentru etapa a II-a a grupei de Conference League.

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Universitatea a debutat cu un egal în grupă, 1-1 acasă, cu Getafe, şi are nevoie de victorie în Andorra, dacă vrea cu adevărat să conteze în lupta pentru calificarea în primăvara europeană.

Meciul însă nu va fi unul uşor. Inter Escaldes a dat mari bătăi de cap FCSB-ului în sezonul precedent de Liga Campionilor, 2-1 şi 1-3, şi a câştigat la pas ultimele patru meciuri jucate acasă, fiind considerată o formaţie redutabilă pe teren propriu.