Verdictul în procesul privind moartea lui Maradona, aşteptat pentru sfârşitul anului 

Pe 22 decembrie 2026, la mai bine de şase ani de la moartea legendarului Diego Armando Maradona, ar urma să se stabilească oficial dacă cineva se face vinovat de decesul marelui fotbalist argentinian.

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, într-o locuinţă situată la periferia Buenos Aires, unde fostul mare fotbalist argentinian primea îngrijiri medicale din cauza problemelor de sănătate avute, dar şi a unei intervenţii chirurgicale la care fusese supus.

S-a stabilit că Maradona a murit din cauza unui stop cardiac, dar urmaşii săi, în frunte cu fetele Dalma şi Giannina, au acuzat mai multe cadre medicale de comiterea infracţiunii de neglijenţă care ar fi dus la decesul lui Maradona la doar 60 de ani.

Au fost vizaţi, printre alţii, neurochirurgul Leopoldo Luque şi medicul Nancy Forlini, care l-ar fi supus pe Maradona unei intervenţii chirurgicale, dar şi asistenţii medicali Mariano Perroni şi Ricardo Almiron.

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Procurorii au cerut între 4 şi 12 ani de închisoare pentru şase dintre suspecţi, cea mai mare pedeapsă fiind solicitată pentru Leopoldo Luque, în timp ce medicul Pedro di Spagna a fost achitat deja, acesta nefăcând decât să-l consulte o singură dată pe Maradona. În schimb, dacă urmaşii lui Maradona au solicitat chiar câte 16 ani de închisoare pentru cei implicaţi în caz, suspecţii se declară nevinovaţi şi consideră că Maradona a murit din cauza problemelor de sănătate pe care le avea.

Diego Armando Maradona este considerat unul dintre cei mai mari fotbalişti din istorie, în ciuda problemelor constante pe care le-a avut cu consumul de substanţe interzise. Maradona a fost, printre altele, campion mondial, cu Argentina, în 1986, dublu campion al Italiei, cu Napoli, în 1987 şi 1990, câştigător al Cupei UEFA, cu Napoli, în 1989, şi câştigător al Cupei Spaniei şi Cupei Ligii Spaniei, cu FC Barcelona, în 1983.