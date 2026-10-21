Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen, doborât de virus înaintea unui nou meci din Liga Campionilor

Miercuri seara se joacă ultimele meciuri din etapa a III-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar unul dintre cele mai aşteptate dueluri ale serii se anunţă confruntarea dintre Bayern Munchen şi Arsenal Londra.

Vincent Kompany s-a îmbolnăvit înainte de meciul Bayern - Arsenal, din Liga Campionilor - Profimedia

Vorbim, practic, despre două dintre favoritele la câştigarea Ligii Campionilor, formaţii care s-au mai întâlnit de trei ori în ultimii doi ani, dar o singură dată la Munchen, în aprilie 2024, când Bayern s-a impus la limită, 1-0, şi a obţinut calificarea în semifinale.

De această dată, Bayern şi Arsenal se înfruntă în grupă, iar nemţii pornesc uşor favoriţi, chiar dacă au încasat lovituri dure înaintea partidei. Manuel Neuer şi Joshua Kimmich sunt două dintre posibilele absenţe importante de la nemţi, însă cea mai importantă absenţă ar putea fi chiar cea a antrenorului Vincent Kompany.

Belgianul a fost doborât de un virus în ultimele zile şi a ratat mai multe şedinţe de pregătire ale echipei, acestea fiind conduse de cel care ar urma să stea şi pe bancă, drept antrenor titular, miercuri seara, respectiv antrenorul englez Aaron Danks, 43 de ani, unul dintre secunzii lui Kompany şi fost antrenor interimar la Aston Villa, în 2022.