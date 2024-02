Alerte meteo de vreme severă imediată emise de ANM. Cod galben în 15 judeţe, în următoarele ore

Până la ora 10.00 sunt vizate județul Botoşani și localităţi din județele Suceava, Bacău, Neamţ și Vrancea. Se va semnala local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m. Potrivit ANM, până la ora 9.00, alerte au fost emis pentru localităţi din județele Brăila, Ialomiţa, Argeş, Prahova, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Dâmboviţa, Teleorman și întreg județulul Ilfov. Și aici ceața va duce la scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

Vizibilitate sub 300, respectiv 100 de metri pe A1, A2 și A3

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Românesemnalează ceață în multe județe ale țării, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele: Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Neamț, Prahova, Suceava, Teleorman și Vrancea.

Se circulă de asemenea în condiții de ceață și pe autostrăzile A1 București-Pitești (km. 12-36) și A2 București-Constanța (km. 10-85), cu vizibilitate în general peste 300 de metri, precum și pe tot tronsonul autostrăzii A3 București-Ploiești, cu vizibilitate sub 100 de metri.

Vremea 29 februarie. Va fi mai cald decât normalul perioadei

Vremea va fi mult mai caldã decât în mod obişnuit pentru aceastã datã. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 12 grade în Dealurile de Vest. Cerul va avea înnorãri temporare şi mai ales în timpul nopţii va ploua slab în Banat, Oltenia, local în Muntenia, sudul Crişanei şi al Transilvaniei, iar în zona înaltã a Carpaţilor Meridionali, trecãtor vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în sudul Banatului, în Oltenia şi în Carpaţii Meridionali. Va fi ceaţã local în regiunile extracarpatice, pe alocuri persistentã îndeosebi ziua, posibil asociatã cu burniţã, iar în rest aceasta se va semnala izolat, cu o probabilitate mai mare în depresiuni. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Vi se par deplasate unele declaraţii ale Înaltpreasfinţitului Teodosie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰