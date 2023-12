Cod galben de vreme severă în următoarele ore. ANM anunţă ceaţă şi gheţuş în mai multe judeţe

Meteorologii au emis miercuri mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă densă, gheţuş şi polei în localități din mai multe judeţe. Potrivit ANM, va fi ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.

Avertizările emise de meteorologi, în această dimineață:

Cod galben de ceaţă şi polei în localități din mai multe judeţe

Valabil de la : 20-12-2023 ora 8:00 până la : 20-12-2023 ora 10:00

In zona : Județul Olt: Corabia, Brastavățu, Izbiceni, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Vădăstrița, Cilieni, Grojdibodu, Vișina, Rotunda, Obârșia, Scărișoara, Studina, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Bucinișu, Ștefan cel Mare, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica;

Județul Dolj: Calafat, Dăbuleni, Poiana Mare, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Desa, Bistreț, Bârca, Gighera, Rast, Bechet, Afumați, Goicea, Gângiova, Piscu Vechi, Dobrești, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Dobrotești, Măceșu de Sus, Catane, Amărăștii de Sus, Măceșu de Jos, Cârna;

Valabil de la : 20-12-2023 ora 8:00 până la : 20-12-2023 ora 9:00

In zona : Județul Galaţi ;

Valabil de la : 20-12-2023 ora 7:20 până la : 20-12-2023 ora 10:00

In zona : Județul Giurgiu ;

Județul Ilfov ;

Județul Teleorman ;

Valabil de la : 20-12-2023 ora 5:00 până la : 20-12-2023 ora 9:00

In zona : Zona joasă a județului Vrancea , respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița;

Județul Vaslui ;

Valabil de la : 20-12-2023 ora 5:00 până la : 20-12-2023 ora 11:00

In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Unguraș, Sic, Chinteni, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Geaca, Săndulești, Ciurila, Tureni, Pălatca, Aiton, Buza, Ploscoș;

Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Beclean, Teaca, Lechința, Nimigea, Căianu Mic, Dumitra, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Chiuza, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Ciceu - Mihăiești, Silivașu de Câmpie;

Valabil de la : 20-12-2023 ora 5:00 până la : 20-12-2023 ora 9:00

In zona : Zona joasă a județului Alba , respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat;

Zona depresionară a județului Covasna , respectiv zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic;

Zona depresionară a județului Braşov , respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș;

Zona joasă a județului Mureş , respectiv zona localităților: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sovata, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Hodac, Daneș, Brâncovenești, Ibănești, Acățari, Mica, Crăciunești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Sânger, Ogra, Băgaciu, Rușii-Munți, Suseni, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Șăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Chibed, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Viișoara, Neaua, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Grebenișu de Câmpie, Bereni, Mădăraș, Zagăr, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Vețca, Cozma;

Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Zona joasă a județului Sibiu , respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;

Ceața și poleiul reduc vizibilitatea în trafic pe mai multe șosele din țară

Ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe șosele din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Mureș, Sibiu, Teleorman, Vaslui și Vrancea. Local, sunt condiții de formare a poleiului.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile.

Ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Mureș, Sibiu, Teleorman, Vaslui și Vrancea. Local, sunt condiții de formare a poleiului, carosabilul devenind alunecos. Pe autostrăzile A2 București-Constanța (tronsonul kilometric 10-105), A1 Sibiu-Deva și A10 Sebeș-Turda este semnalată ceață, cu vizibilitate sub 200 de metri, valorile de trafic fiind reduse. Pe celelalte șosele principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A3 București-Ploiești, DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, se circulă pe un carosabil preponderent uscat, fără precipitații, vizibilitatea fiind bună.

