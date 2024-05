Chiar dacă în calendar vara ne bate la uşă, mai multe zone din ţară au fost sub coduri de furtuni puternice şi vijelii însoţite de grindină . În Satu Mare, a fost rupere de nori, iar mai multe străzi, dar şi gospodării au fost acoperite de ape. Sub avertizare de cod galben a fos şi judeţul Maramureş, unde un copac a fost pus la pământ de vântul puternic, chiar în apropierea unui loc de joacă pentru copii. Iar în Mehedinţi, ploile, însoţite de grindină, au distrus totul în cale. Culturile agricole s-au dus acum pe apa sâmbetei.

Vezi și

A plouat cu găleata în mai multe zone din judeţul Satu Mare. În doar câteva minute, o furtună, însoţită pe alocuri de grindină, a făcut prăpăd în gospodăriile localnicilor, dar şi pe şosele. Iar când ploaia s-a oprit şi oamenii au crezut că au scăpat de furia naturii, inundaţiile le-au dat de furcă. Şanţurile de evacuare nu au mai făcut faţă puhoaielor care se răvărsau.

La doar câțiva kilometri distanţă, o altă zonă a fost aproape complet sub ape, iar șoferii au fost nevoiţi să circule cu grijă atât pe marile bulevarde, cât și pe străzile lăturalnice.

Copac pus la pământ, lângă un loc de joacă pentru copii

Şi în judeţul Maramureş a fost rupere de nori. Cu puţin timp înainte de expirarea codului galben, un copac a fost pus la pământ, chiar în apropierea unui loc de joacă pentru copii.

Iar în judeţul Mehedinți, 30 de minute de ploaie torenţială, cu grindină, a pus la pământ grădini întregi. "Piatra, cât oul de porumbel, a distrus tot", spune un bărbat.

"A distrus şi via, florile şi ce am avut şi noi în ogradă: vişini, corcoduşi, tot. Doar ce am avut acoperit cu plasă s-a salvat, restul s-a distrus. Vreme de aceasta, aşa întunecată, cu piatră de asta nu am văzut cam de cinci, şase ani", mărturiseşte o femeie.

Averse torenţiale au fost de altfel în mai multe zone din ţară. Vestul Transilvaniei, nordul Crișanei, local în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali au fost sub coduri de vreme rea până aseară la ora 23.

De astăzi, vremea se încălzeşte, iar în weekend este aşteptat primul val de caniculă.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Dacă v-aţi achiziţiona o maşină nouă, aţi opta pentru un autoturism electric? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰