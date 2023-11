Video Vin ninsorile în Capitală. Ciclonul va aduce temperaturi sub zero grade în weekend

Vine în sfârşit iarna în Capitală. La finalul săptămânii avem temperaturi sub pragul îngheţului, iar sâmbătă noaptea am putea avea prima zăpadă. A nins în ultimele zile în toate zonele de munte, iar utilajele au ieşit non stop pe teren. Prognoza i-a trezit pe multi şoferi, astfel că la service-uri sunt cozi uriaşe pentru montarea anvelopelor de iarnă.