5 to go a fost vândut. Ce se va întâmpla cu lanţul de cafenele

Pachetul majoritar de acțiuni, reprezentând 60% din capitalul social al lanțului de cafenele 5 To Go a fost vândut către 5tg Invest, un vehicul de investiții al fondurilor Invenio și ACP, în cadrul unei tranzacții evaluate la aproximativ 30 de milioane de euro, scrie Profit.ro.

”Managementul rămâne același, structura companiei nu se schimbă. Noii parteneri vin cu experiență și cu un suflu nou”, a explicat Radu Savopol, cel care alături de Lucian Bădilă a pus bazele popularului lanţ de cafenele în 2025, citează Profit.ro.

Radu Savopol și Lucian Bădilă vor controla 25% din acțiuni, actualul acționar fondul de investiții Mozaic își va diminua partcipația de la 35% la 10%, iar Marian Alecu, cel care a adus și franciza McDonalds în România, va avea 5%.

Lanţul 5 to go a fost înfiinţat în 2015, iar în 2020 depăşise pragul de 150 de locaţii şi este cel mai mare lanţ de cafenele din Europa de Est, dar şi cea mai accesată franciză din România. Radu Savopol şi Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go.

