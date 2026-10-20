Multe dintre apartamentele din blocurile noi nu mai au debarale sau spaţii de depozitare, imobilele nu mai au boxe la subsol, dar oamenii au tot mai multe lucruri de depozitat şi nu mai au unde. La aşa cerere, era imposibil să nu apară şi oferta. O soluţie binecunoscută în străinătate devine afacere şi în România: închiriatul de debarale şi depozite le oferă o alternativă celor care nu mai au loc în casă de haine, de anvelopele de vară sau de mărunţişurile de care nu se îndură să se despartă.

Cu o simplă apăsare de buton în aplicație, depozitul îţi stă la dispoziţie oricând. Ai spaţiu pentru tot ce te încurcă prin casă.

"Acum cele noi nu mai au nici măcar parcare, motiv pentru care de asta avem și mulți clienți care vin cu cauciucurile, nici măcar cauciucurile de iarnă sau de vară nu mai au unde să le pună. Noi am fost dintre primii care am marketat piața românească și am început dezvoltarea unui astfel de concept strict self-service", spune Cristian Constantinescu, proprietar hală.

Cristian a pornit afacerea dintr-o nevoie personală

I s-au părut greu de găsit spaţiile de depozitare, aşa că a transformat o hală în... boxe şi debarale. Un depozit de această dimensiune este varianta cea mai frecvent aleasă de clienți. Este perfect pentru a depozita obiectele pe care le am în casă și care, în mod normal, nu îmi mai trebuie. Intru cu ajutorul telefonului, printr-o simplă aplicație, la orice oră îmi doresc.

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Accesul se face exclusiv prin aplicație, iar depozitul este păzit și supravegheat non-stop. În plus, în zona casetelor pot intra doar persoanele care dețin un cod de acces.

"Omul în mod normal își depozitează haine, în primul rând la schimbarea sezonului vin cu hainele de iarnă sau cu hainele de vară, cauciucuri, biciclete, cărți, piese de mobilier mai vechi", spune Cristian Constantinescu, proprietar hală.

În funcție de nevoi, clienții pot închiria spații de depozitare cu suprafețe ce pot ajunge şi la aproape 30 de metri pătrați. Prețurile variază în funcție de dimensiunea spațiului închiriat, de la 100 de lei, până la 2.000 de lei pe lună.