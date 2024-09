Afacerea care l-a convins pe Liviu să lase Anglia şi să se întoarcă în ţară. Un litru de "elixir" costă 100 de lei

Liviu a fost angajat al Royal Mail timp de 10 ani. Sătul de viaţa printre străini, românul a decis să revină acasă, în satul Pietrari din judeţul Vâlcea. Românul a povestit pentru televiziunea locală VTV că a crescut la țară și i se pare ciudat că lumea nu prea mai crește animale în satul natal. Ajuns în România, Liviu a început să crescă mai multe animale printre care păsări, capre şi măgari.

Care sunt beneficiile laptelui de măgăriţă

Românul mărturiseşte că acum îşi câştiga traiul vânzând lapte de măgăriţă, care ajunge şi la peste 100 de lei per litru. Specialiştii spun că laptele de măgăriţă este uşor de digerat, plin de vitamine şi ar luptă chiar şi împotriva virușilor. Are mai multe vitamine şi mai puţine grăsimi decât cel de vacă. Nutriționiștii susțin că laptele de măgăriţă e medicament. Nu are nevoie nici măcar de fierbere, pentru că nu conţine bacterii. E considerat un antibiotic natural.

Articolul continuă după reclamă

În ultimii ani, numărul fermelor de măgăriţe, o afacere de nișă, a tot crescut. Acum sunt în toate zonele ţarii, în Prahova, Bihor, Argeş, Brașov sau Cluj. Tinerii sunt de regulă cei care se înhamă la un astfel de business.

Laptele de măgăriţă se bea cu moderație. 50 ml pe zi ar fi suficient, spun specialiştii, care recomandă cure de cel puţin o lună pe an pentru întărirea imunităţii.

Aura Trif Like

Întrebarea zilei Reușiți să limitați accesul copilului la ecrane? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰