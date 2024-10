ANAF scoate la a doua licitaţie un apartament cu două camere de 54 mp în Braşov, după ce nu s-a vândut cu 65.000 de euro

Prețul iniţial de evaluare a fost de 324.700 lei, echivalentul a 65.000 de euro. Noul preţ de pornire este de 243525 lei (exclusiv TVA*), echivalentul a 49.000 de euro.

Licitația va avea loc pe 14 noiembrie, la sediul ANAF din Brașov.

Cu cât vinde ANAF Brașov un apartament cu două camere de 54 de metri pătrați

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Brasov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brasov, în temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 14 noiembrie 2024 ora 11.00, la sediul AJFP Brasov, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 7, intrarea B, birou 102, Brașov se vor vinde la licitatia II, urmatoarele bunuri imobile:

Apartament - bloc apartamente, 2 camere, Suprafata utila: 39 MP, Suprafata totala: 54 MP, Nr. bai: 1, An finalizare constructie: 1977, Stare proprietate: buna, Stadiu constructie: finalizat, inregistrat in cartea funciara nr. 127700-C1-U3 BRAŞOV, TOP. 7393/2/2/2/8, cote părţi comune 116/4774, cote teren 116/4774 , situat in Brasov, Str COCORULUI , Nr. 7, Bl. 223, Sc. A, Ap. 8, Jud. Brasov. Pret de evaluare 243525 lei (exclusiv TVA*).

