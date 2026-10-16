Apartament cu 2 camere în bloc nou, cumpărat cu 102.000 € într-un oraş turistic: "Plânge Clujul"

Un apartament cu două camere dintr-un oraş turistic din România, cumpărat cu 102.000 de euro, a stârnit o dezbatere aprinsă pe Reddit. Locuinţa are 54 de metri pătraţi şi o terasă cu vedere spre Munţii Făgăraş. În timp ce străinii au fost impresionaţi de preţul considerat mic în comparaţie cu alte oraşe europene, românii au ironizat suma plătită pentru amplasarea blocului la periferie.

Apartamentul de 102.000 de euro din Sibiu - Reddit

Proprietarul apartamentului a publicat pe Reddit mai multe fotografii cu locuinţa achiziţionată într-un bloc construit în mai puţin de doi ani. Apartamentul are o terasă de 12mp şi a fost cumpărat printr-un credit cu dobândă fixă de 4,55% în primii trei ani, după cum povesteşte chiar el.

Bărbatul spune că a semnat contractul în urmă cu un an şi jumătate, pe vremea când construcţia era la stadiul de proiect. Între timp, valoarea locuinţei ar fi crescut considerabil.

"Şi mie mi-au spus că dau prea mult când am semnat, acum un an şi jumătate. Era la stadiul de groapă. Acum la evaluare, a ieşit la 118.000 de euro şi cam aşa se vând apartamentele în noul bloc", a scris proprietarul.

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Fost locuitor al Capitalei, acesta susţine că a ales apartamentul în special pentru priveliştea spre Munţii Făgăraş, dar şi pentru posibilitatea de a-l închiria în regim hotelier.

Străinii, uimiţi de preţul apartamentului din Sibiu

Fotografiile publicate au atras numeroase reacţii din partea utilizatorilor străini, care au comparat preţul apartamentului cu cel al locuinţelor din marile oraşe europene.

"Am cumpărat un apartament în Viena acum aproape trei ani şi a costat de aproape patru ori mai mult decât cel achiziţionat acum de proprietar", a comentat un austriac.

Un utilizator din Bulgaria a fost şi mai surprins: "Acesta este preţul unui garaj în Sofia".

O altă persoană, din Vilnius, a explicat că în capitala Lituaniei preţurile apartamentelor noi pot depăşi 4.500 de euro pe metru pătrat, în timp ce locuinţa din Sibiu a costat aproximativ 1.890 de euro pe metru pătrat.

Pe lângă preţ, priveliştea spre Munţii Făgăraş a atras numeroase aprecieri: Locul şi priveliştea sunt superbe", a scris unul dintre utilizatori.

Românii au ironizat preţul şi amplasarea blocului

Spre deosebire de străini, mulţi români au considerat că suma de 102.000 de euro este prea mare pentru un apartament la periferia oraşului Sibiu.

"Este o debara într-un câmp. Ieftin?", a comentat un utilizator pe Reddit.

"Extrem de scump. Priveliştea este superbă, dar pare că eşti în câmp", a adăugat altă persoană.

Mai mulţi utilizatori şi-au exprimat îngrijorarea că zona ar putea deveni aglomerată în următorii ani, iar noile construcţii ar putea bloca panorama spre munţi.

Proprietarul recunoaşte că terenurile din apropiere ar putea fi ocupate în viitor de alte clădiri, însă susţine că în faţa blocului este planificat şi un campus sportiv, cu imobile de maximum patru etaje.

Nu toţi românii au criticat, însă, achiziţia. Unii au remarcat că distanţele din Sibiu sunt mult mai mici decât în Bucureşti, astfel că locuinţele de la periferie nu sunt neapărat o tragedie, ca distanţă spre centru.

Un clujean a ironizat diferenţele de preţ dintre cele două oraşe: "Atât de ieftin? Plânge Clujul".

"Trebuie să ajungem Clujul din urmă", i-a răspuns proprietarul.

Sibiul, tot mai căutat de cumpărătorii de locuinţe

Sibiul a cunoscut o dezvoltare economică şi imobiliară importantă în ultimele decenii, datorită investiţiilor private, extinderii parcurilor industriale şi îmbunătăţirii infrastructurii.

Oraşul, care a fost Capitală Culturală Europeană în 2007, continuă să atragă noi locuitori şi prin oportunităţile de angajare, apropierea de munte şi legăturile rutiere cu alte oraşe importante din ţară.

Dezvoltarea cartierelor rezidenţiale la periferie a schimbat însă peisajul din jurul oraşului, iar discuţiile despre preţurile apartamentelor şi ritmul construcţiilor sunt tot mai frecvente.