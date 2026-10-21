Avertisment de la Bruxelles: iarnă dificilă pentru Europa, pe fondul scumpirii gazelor

Comisia Europeană a dat miercuri asigurări că, pentru moment, nu a identificat probleme cu aprovizionare cu gaze în Uniunea Europeană, dar a avertizat că blocul comunitar se va confrunta cu o iarnă "dificilă", în condiţiile în care gradul de umplere a depozitelor de gaze este sub media istorică şi preţurile cresc din cauza crizei din Orientul Mijlociu, informează EFE.

"În acest moment, şi în ciuda faptului că ne îndreptăm spre o iarnă dificilă, nu avem probleme de securitate a aprovizionării. Dar criza din Orientul Mijlociu are impact asupra preţurilor la gaze, iar acest lucru are impact asupra nivelurilor noastre de stocare", a declarat purtătoarea de cuvânt pentru Energie a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, într-o conferinţă de presă.

"Suntem sub media istorică", a adăugat Itkonen.

Conform celor mai recente date furnizate de platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe, depozitele subterane de gaze din UE aveau la 20 octombrie un grad de umplere de 74,6%, comparativ cu 82,8% în urmă cu un an şi o medie de 89,2% pentru aceeaşi dată în ultimii cinci ani.

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Situaţia variază considerabil între statele membre, în Germania depozitele de gaze având un grad de umplere de 61,2%, în timp ce în Ţările de Jos gradul de umplere se situa la 64,7%, în Spania la 78,5%, în Franţa la 87,5% şi în Italia la 90%.

Reglementările europene impun că depozitele subterane de gaze trebuie să fie pline până la 90% din capacitate între 1 octombrie şi 1 decembrie, deşi includ mecanisme de flexibilitate care permit o reducere în contextul unor circumstanţe negative pe piaţă.