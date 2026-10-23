Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită abia în decembrie. Starea de criză din energie, prelungită

Centrala de la Cernavodă rămâne deocamdată închisă. Prognozele Transelectrica arată că deocamdată nici măcar unul dintre cele două reactoare funcţionale nu poate fi pornit momentan.

Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă. Starea de criză din energie, prelungită - Hepta

Potrivit economica.net, nici măcar unul dintre cele două reactoare ale centralei de la Cernavodă nu poate fi pornit în luna noiembrie. Astfel, cel mai optimist termin pentru reintrarea în funcţiune a centralei este luna decembrie. Deocamdată, prognozele pentru debitul Dunării arată că nu va exista suficientă apă în luna noiembrie pentru operarea centralei în condiţii de siguranţă.

Starea de criză din energie, prelungită cu încă o lună

Acest lucru, alături de reducerea producţiei de energie solară, scăderea capacităţii de import pe fondul crizelor regionale şi creşterea consumului în lunile de iarnă ar putea creştea vulnerabilităţile sistemului energetic cu precădere în orele de vârf. Starea de criză din energie a fost prelungită astfel cu încă o lună.

Articolul continuă după reclamă

"Prognoza debitului Dunării la intrare în tară nu oferă o perspectivă sigură de repornire a cel puțin unei unități la CNE Cernavodă, în luna noiembrie. În plus, hidraulicitatea pe râurile din țară este foarte scăzută, ca urmare a precipitațiilor deficitare din ultima perioadă, ceea ce are impact asupra producției de energie din surse hidroelectrice, cât și asupra perspectivei de creștere a debitului Dunării în amonte de CNE Cernavodă, în perioada următoare", se arată în nota de fundamentare a Hotârârii de Guvern elaborată de Ministerul Energiei pentru prelungirea stării de criză.